***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 3.905.159 3.905.159Transferler30 0 0 0 0 0 55.721 -55.721 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 0 0 0 173.607 173.607 173.607Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 0 0 0 -4.763.020 173.607 4.078.766 4.078.766Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477Transferler30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -8.108 0 0 0 670.193 662.085 662.085Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 0 -13.737 0 0 -3.606.073 670.193 5.948.562 5.948.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-152.503 73.778Dönem Karı (Zararı)670.193 173.607Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 670.193 173.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-384.166 -21.014Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 9.189 1.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.857 -13.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 32.857 -13.398Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-152.730 -66.642Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler47 -152.730 -66.642Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.358 57.449Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -24.358 57.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -249.124 -289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-591.260 -133.500Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -751.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler225.321 -22.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.756 7.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 239.077 -30.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -26.455İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 -26.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 -104.407 -84.883Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.298 1.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 11.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.298 -9.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 51.503 -9.257Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.003 -4.672İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 8.003 -9.936İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 5.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.382 12.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 9.042 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 38 -26.424 12.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-305.233 19.093Alınan Faiz35 152.730 66.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0 -11.957YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.015 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.015 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -1.015 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.518 73.778Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44 0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.518 73.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.551.816 2.717.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.398.298 2.791.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 3.402.916 3.575.679Finansal Yatırımlar47 1.895.789 1.120.431Ticari Alacaklar385.986 611.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 246.768 233.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 139.218 378.295Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar23.000 23.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.000 23.000Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler120.480 16.073İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 120.480 16.073Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 54.594 44.391Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM5.882.765 5.390.881Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.882.765 5.390.881DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 111.142 120.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar851 1.007Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 851 1.007Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 272.032 22.908Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR384.025 144.090TOPLAM VARLIKLAR6.266.790 5.534.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.859 2.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar199 3.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 199 3.497Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 99.471 58.104Diğer Borçlar8.835 832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.835 832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.769 7.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 6.769 7.279Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 19.348 37.664ARA TOPLAM136.481 110.250Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.481 110.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar