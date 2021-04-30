***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 16:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 3.905.159 3.905.159
Transferler
30 0 0 0 0 0 55.721 -55.721 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 173.607 173.607 173.607
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.763.020 173.607 4.078.766 4.078.766
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Transferler
30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -8.108 0 0 0 670.193 662.085 662.085
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -13.737 0 0 -3.606.073 670.193 5.948.562 5.948.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.503 73.778
Dönem Karı (Zararı)
670.193 173.607
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 670.193 173.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-384.166 -21.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 9.189 1.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.857 -13.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 32.857 -13.398
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-152.730 -66.642
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -152.730 -66.642
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.358 57.449
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -24.358 57.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -249.124 -289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-591.260 -133.500
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -751.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
225.321 -22.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.756 7.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 239.077 -30.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -26.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 -26.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -104.407 -84.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.298 1.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 11.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.298 -9.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 51.503 -9.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.003 -4.672
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.003 -9.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 5.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.382 12.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 9.042 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 -26.424 12.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-305.233 19.093
Alınan Faiz
35 152.730 66.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -11.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.015 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.015 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -1.015 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.518 73.778
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.518 73.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.551.816 2.717.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.398.298 2.791.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 3.402.916 3.575.679
Finansal Yatırımlar
47 1.895.789 1.120.431
Ticari Alacaklar
385.986 611.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 246.768 233.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 139.218 378.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
120.480 16.073
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 120.480 16.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 54.594 44.391
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
5.882.765 5.390.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.882.765 5.390.881
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 111.142 120.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
851 1.007
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 851 1.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 272.032 22.908
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
384.025 144.090
TOPLAM VARLIKLAR
6.266.790 5.534.971
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.859 2.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
199 3.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 199 3.497
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 99.471 58.104
Diğer Borçlar
8.835 832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.835 832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.769 7.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 6.769 7.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 19.348 37.664
ARA TOPLAM
136.481 110.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.481 110.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar