***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 17:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 3.905.159 3.905.159
Transferler
30 0 0 0 0 0 55.721 -55.721 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 334.211 334.211 334.211
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.763.020 334.211 4.239.370 4.239.370
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Transferler
30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -6.968 0 0 0 1.242.796 1.235.828 1.235.828
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -12.597 0 0 -3.606.073 1.242.796 6.522.305 6.522.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-834.536 84.983
Dönem Karı (Zararı)
1.242.796 338.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.242.796 338.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-607.480 -198.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 18.642 4.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.794 -16.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 53.794 -284.052 -134.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.807 -52.986
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -2.807 -52.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -393.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.753.904 -166.787
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.856.859 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
204.292 -74.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -77.268 -59.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 281.560 -15.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.923
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 8.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -77.578 -94.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.917 -7.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.917 -7.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 9.993 5.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.099 -14.368
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.099 -9.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -4.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.768 9.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -13.775 12.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 -25.993 -3.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.118.588 -27.338
Alınan Faiz
35 284.052 134.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -21.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.594 -23.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.594 -23.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.594 -23.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.874 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.874 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -2.874 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-847.004 61.526
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-847.004 61.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.551.816 2.717.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.704.812 2.779.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 2.725.295 3.575.679
Finansal Yatırımlar
47 2.980.097 1.120.431
Ticari Alacaklar
407.015 611.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 310.280 233.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 96.735 378.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
93.651 16.073
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.111 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.540 16.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 61.546 44.391
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
6.290.604 5.390.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.290.604 5.390.881
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 111.439 120.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
695 1.007
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 695 1.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 415.965 22.908
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
528.099 144.090
TOPLAM VARLIKLAR
6.818.703 5.534.971
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 2.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
5.414 3.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.414 3.497
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 59.047 58.104
Diğer Borçlar
4.931 832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.931 832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.648 7.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 21.648 7.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 18.639 37.664
ARA TOPLAM
109.679 110.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.679 110.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.719 138.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 186.719 138.244
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER