***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 3.905.159 3.905.159Transferler30 0 0 0 0 0 55.721 -55.721 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 0 0 0 334.211 334.211 334.211Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 0 0 0 -4.763.020 334.211 4.239.370 4.239.370Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477Transferler30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -6.968 0 0 0 1.242.796 1.235.828 1.235.828Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 0 -12.597 0 0 -3.606.073 1.242.796 6.522.305 6.522.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-834.536 84.983Dönem Karı (Zararı)1.242.796 338.031Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.242.796 338.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-607.480 -198.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 18.642 4.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.794 -16.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 53.794 -284.052 -134.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.807 -52.986Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -2.807 -52.986Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -393.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.753.904 -166.787Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -1.856.859 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler204.292 -74.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -77.268 -59.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 281.560 -15.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 8.923İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 8.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 -77.578 -94.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.917 -7.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.917 -7.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 9.993 5.752Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.099 -14.368İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.099 -9.936İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 -4.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.768 9.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 -13.775 12.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 38 -25.993 -3.193Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.118.588 -27.338Alınan Faiz35 284.052 134.223Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0 -21.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.594 -23.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.594 -23.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.594 -23.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.874 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.874 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -2.874 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-847.004 61.526Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44 0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-847.004 61.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.551.816 2.717.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.704.812 2.779.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 2.725.295 3.575.679Finansal Yatırımlar47 2.980.097 1.120.431Ticari Alacaklar407.015 611.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 310.280 233.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 96.735 378.295Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar23.000 23.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.000 23.000Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler93.651 16.073İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 12.111 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 81.540 16.073Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 61.546 44.391Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM6.290.604 5.390.881Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.290.604 5.390.881DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 111.439 120.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar695 1.007Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 695 1.007Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 415.965 22.908Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR528.099 144.090TOPLAM VARLIKLAR6.818.703 5.534.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 0 2.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar5.414 3.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.414 3.497Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 59.047 58.104Diğer Borçlar4.931 832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.931 832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21.648 7.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 21.648 7.279Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 18.639 37.664ARA TOPLAM109.679 110.250Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.679 110.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar186.719 138.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 186.719 138.244Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER