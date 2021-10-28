***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 ılıklar27 19.324 7.279Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 27.498 37.664ARA TOPLAM192.801 110.250Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler30 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.801 110.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar215.750 138.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 215.750 138.244Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.750 138.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER408.551 248.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.863.585 5.286.477Ödenmiş Sermaye30 8.898.179 8.898.179Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.252 -5.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -22.252 -5.629Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -22.252 -5.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Diğer Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -3.606.073 -4.763.020Net Dönem Karı veya Zararı41 1.593.731 1.156.947TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.863.585 5.286.477TOPLAM KAYNAKLAR7.272.136 5.534.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014Satışların Maliyeti31 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı31 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti31 0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014Genel Yönetim Giderleri28, 33 -3.111.246 -2.033.715 -1.007.778 -767.071Pazarlama Giderleri28, 33 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 368.499 275.225 199.890 13.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -88.347 -101.691 -16.412 -12.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.144.360 315.639 579.399 118.575Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.144.360 315.639 579.399 118.575Finansman Gelirleri37 427.822 220.292 139.213 77.469Finansman Giderleri37 -2.674 -2.988 -924 -1.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.569.508 532.943 717.688 194.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24.223 559 -366.753 4.379Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 24.223 559 -366.753 4.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.593.731 533.502 350.935 199.291DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.593.731 533.502 350.935 199.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 1.593.731 533.502 350.935 199.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.624 0 -9.655 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -21.589 0 -12.539 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İli