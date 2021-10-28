***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 12:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 ılıklar
27 19.324 7.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 27.498 37.664
ARA TOPLAM
192.801 110.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.801 110.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.750 138.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 215.750 138.244
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.750 138.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
408.551 248.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.863.585 5.286.477
Ödenmiş Sermaye
30 8.898.179 8.898.179
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.252 -5.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -22.252 -5.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -22.252 -5.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -3.606.073 -4.763.020
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.593.731 1.156.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.863.585 5.286.477
TOPLAM KAYNAKLAR
7.272.136 5.534.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014
Satışların Maliyeti
31 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
31 0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.975.454 2.175.820 1.403.699 885.014
Genel Yönetim Giderleri
28, 33 -3.111.246 -2.033.715 -1.007.778 -767.071
Pazarlama Giderleri
28, 33 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 368.499 275.225 199.890 13.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -88.347 -101.691 -16.412 -12.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.144.360 315.639 579.399 118.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.144.360 315.639 579.399 118.575
Finansman Gelirleri
37 427.822 220.292 139.213 77.469
Finansman Giderleri
37 -2.674 -2.988 -924 -1.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.569.508 532.943 717.688 194.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.223 559 -366.753 4.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 24.223 559 -366.753 4.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.593.731 533.502 350.935 199.291
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.593.731 533.502 350.935 199.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 1.593.731 533.502 350.935 199.291
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.624 0 -9.655 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -21.589 0 -12.539 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İli