***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 13:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -8.108 0 0 0 670.193 662.085 662.085
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -13.737 0 0 -3.606.073 670.193 5.948.562 5.948.562
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 449.805 -62.753 0 0 -3.606.073 2.737.438 8.416.596 8.416.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784 -385.784
Transferler
30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784 385.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -1.041 0 0 0 137.054 136.014 136.014
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 449.805 -63.794 0 0 -868.635 137.054 8.552.610 8.552.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.520.236 -152.503
Dönem Karı (Zararı)
137.054 670.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 137.054 670.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-351.675 -384.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 9.600 9.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.102 32.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 17.102 32.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-155.239 24.358
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -215.077 -24.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -8.061 -249.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.460.854 -591.259
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.200.000 -751.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
182.360 225.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 170.138 -8.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 12.222 233.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -296.837 -104.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.274 -3.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.274 -3.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 18.556 51.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.865 8.003
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.865 8.003
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.524 -17.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -21.596 9.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 -152.928 -26.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.675.475 -305.233
Alınan Faiz
0
YATIRIM FAALİYrlıkların Alımından Kaynaklana -3.955 -1.015
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.955 -1.015
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 -3.955 -1.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.536.976 -153.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.536.976 -153.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.551.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.042.065 3.398.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 3.074.718 4.590.097
Finansal Yatırımlar
47 5.006.557 3.591.480
Ticari Alacaklar
524.229 706.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 459.714 629.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 64.515 76.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
370.930 74.093
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 177.280 42.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 193.650 31.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
8.999.434 8.985.259
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.999.434 8.985.259
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 100.211 96.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
275 383
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 275 383
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 57.256 49.195
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.742 146.496
TOPLAM VARLIKLAR
9.157.176 9.131.755
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.853 13.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
527 8.801
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 527 8.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 75.350 58.146
Diğer Borçlar
17.865 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.865 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
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