***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -8.108 0 0 0 670.193 662.085 662.085Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 0 -13.737 0 0 -3.606.073 670.193 5.948.562 5.948.562Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 449.805 -62.753 0 0 -3.606.073 2.737.438 8.416.596 8.416.596Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784 -385.784Transferler30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784 385.784Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -1.041 0 0 0 137.054 136.014 136.014Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 449.805 -63.794 0 0 -868.635 137.054 8.552.610 8.552.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.520.236 -152.503Dönem Karı (Zararı)137.054 670.193Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 137.054 670.193Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-351.675 -384.167Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 9.600 9.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.102 32.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 17.102 32.856Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-155.239 24.358Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -215.077 -24.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -8.061 -249.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.460.854 -591.259Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -1.200.000 -751.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler182.360 225.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 170.138 -8.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 12.222 233.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 -296.837 -104.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.274 -3.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -8.274 -3.298Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 18.556 51.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.865 8.003İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 17.865 8.003İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-174.524 -17.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 -21.596 9.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 38 -152.928 -26.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.675.475 -305.233Alınan FaizYATIRIM FAALİYrlıkların Alımından Kaynaklana -3.955 -1.015Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.955 -1.015Kredilerden Nakit Girişleri47 0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri47 -3.955 -1.015Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)47 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.536.976 -153.518Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44 0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.536.976 -153.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.551.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.042.065 3.398.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 3.074.718 4.590.097Finansal Yatırımlar47 5.006.557 3.591.480Ticari Alacaklar524.229 706.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 459.714 629.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 64.515 76.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar23.000 23.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.000 23.000Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler370.930 74.093İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 177.280 42.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 193.650 31.339Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM8.999.434 8.985.259Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.999.434 8.985.259DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 100.211 96.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar275 383Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 275 383Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 57.256 49.195Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.742 146.496TOPLAM VARLIKLAR9.157.176 9.131.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 9.853 13.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar527 8.801İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 527 8.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 75.350 58.146Diğer Borçlar17.865 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.865 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23