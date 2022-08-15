***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 0 -5.629 0 0 0 4.763.020 1.156.947 5.286.477Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler30 0 0 0 0 1.156.947 -156.947 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 -6.968 0 0 1.242.796 1.235.828Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 0 -12.597 0 0 0 3.606.073 1.242.796 6.522.305 0 6.522.305Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.898.179 449.805 -62.753 0 0 3.606.073 2.737.438 8.416.596Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784Transferler30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 3.289 0 0 596.153 599.442Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 0 950.000 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 1.399.805 -59.464 0 -868.635 596.153 9.966.038 0 9.966.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.567.497 -834.536Dönem Karı (Zararı)596.153 1.242.796Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 596.153 1.242.796Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-471.286 -607.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.249 18.642Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.591 53.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.591 53.794Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-240.093 -284.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -240.093 -284.052Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-353.849 -2.807Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -353.849 -2.807Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-37.184 -393.057Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler47 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.932.457 -1.753.904Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -1.709.553 -1.856.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40 22.211 204.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)135.080 -77.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47 -112.869 281.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.083 -77.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 26.822 1.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.822 1.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 -8.213 9.993Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 31.259 4.099İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27 31.259 4.099İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -157.900 -39.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 9.666 -13.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-167.566 -25.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29, 40 -1.807.590 -1.118.588Alınan Faiz29, 38 240.093 284.052Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35 -12.785 -9.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.785 -9.594Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.785 -9.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI955.805 -2.874Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.805 -2.874Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5.805 -2.874Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)950.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-624.477 -847.004Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-624.477 -847.004DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47 4.579.041 3.551.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.954.564 2.704.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 3.955.956 4.590.097Finansal Yatırımlar47 5.654.882 3.591.480Ticari Alacaklar684.378 706.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 494.772 629.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 189.606 76.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar23.000 23.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.000 23.000Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler211.176 74.093İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 60.065 42.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 151.111 31.339Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM10.529.392 8.985.259Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.529.392 8.985.259DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 90.570 96.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar267 383Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 267 383Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 86.379 49.195Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.216 146.496TOPLAM VARLIKLAR10.706.608 9.131.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 19.613 13.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar35.623 8.801İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.623 8.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 54.318 58.146Diğer Borçlar31.259 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 31.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Do