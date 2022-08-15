***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 15:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 0 4.763.020 1.156.947 5.286.477
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 1.156.947 -156.947 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 -6.968 0 0 1.242.796 1.235.828
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -12.597 0 0 0 3.606.073 1.242.796 6.522.305 0 6.522.305
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 449.805 -62.753 0 0 3.606.073 2.737.438 8.416.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784
Transferler
30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 3.289 0 0 596.153 599.442
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 950.000 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 1.399.805 -59.464 0 -868.635 596.153 9.966.038 0 9.966.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.567.497 -834.536
Dönem Karı (Zararı)
596.153 1.242.796
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 596.153 1.242.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-471.286 -607.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.249 18.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.591 53.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.591 53.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-240.093 -284.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -240.093 -284.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-353.849 -2.807
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -353.849 -2.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.184 -393.057
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.932.457 -1.753.904
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.709.553 -1.856.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40 22.211 204.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
135.080 -77.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47 -112.869 281.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.083 -77.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 26.822 1.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.822 1.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.213 9.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.259 4.099
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27 31.259 4.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -157.900 -39.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 9.666 -13.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-167.566 -25.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29, 40 -1.807.590 -1.118.588
Alınan Faiz
29, 38 240.093 284.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35 -12.785 -9.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.785 -9.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.785 -9.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
955.805 -2.874
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.805 -2.874
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5.805 -2.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
950.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.477 -847.004
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.477 -847.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47 4.579.041 3.551.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.954.564 2.704.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 3.955.956 4.590.097
Finansal Yatırımlar
47 5.654.882 3.591.480
Ticari Alacaklar
684.378 706.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 494.772 629.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 189.606 76.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
211.176 74.093
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 60.065 42.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 151.111 31.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
10.529.392 8.985.259
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.529.392 8.985.259
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 90.570 96.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
267 383
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 267 383
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 86.379 49.195
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.216 146.496
TOPLAM VARLIKLAR
10.706.608 9.131.755
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.613 13.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
35.623 8.801
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.623 8.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 54.318 58.146
Diğer Borçlar
31.259 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 31.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Do