***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784Transferler30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -64.541 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.110.318 -370.833Dönem Karı (Zararı)2.377.988 1.593.731Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.377.988 1.593.731Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.816.310 -616.942Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.215 27.813Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler169.200 67.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.200 67.963Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-323.400 -422.059Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -323.400 -422.059Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.631.986 -261.471Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -1.631.986 -261.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-60.339 -29.188Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler47 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.995.396 -1.769.681Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -2.518.714 -1.780.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-490.959 33.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-426.242 -241.982İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47 -64.717 275.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-97.444 -56.883Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 12.349 -3.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.349 -3.266Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 131.206 91.071Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 26.343 -832İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27 26.343 -832İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -58.177 -52.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 10.568 -25.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-68.745 -26.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29,38 -2.433.718 -792.892Alınan Faiz29, 38 323.400 422.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.675 -9.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.675 -9.594Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -60.675 -9.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI962.896 15.287Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.701 15.287Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12.701 15.287Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)950.195 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.208.097 -365.140NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.208.097 -365.140DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47 4.579.041 3.551.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.370.944 3.186.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 3.371.433 4.590.097Finansal Yatırımlar47 7.742.180 3.591.480Ticari Alacaklar1.197.548 706.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.056.094 629.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 141.454 76.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar23.000 23.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.000 23.000Türev Araçlar46 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler171.537 74.093İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 60.369 42.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 111.168 31.339Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM12.505.698 8.985.259Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.505.698 8.985.259DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 80.929 96.919Mobilya ve Demirbaşlar80.929 96.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.832 382Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 46.832 382Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 109.534 49.195TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.295 146.496TOPLAM VARLIKLAR12.742.993 9.131.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 26.509 13.808İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.509 13.808Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar26.509 13.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar21.150 8.801İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.150 8.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 103.298 58.146Diğer Borçlar26.343 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 26.343 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 lar)12 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 347.724 353.332Kısa Vadeli Karşılıklar57.619 24.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 57.619 24.408Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 41.136 39.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.136 39.731ARA TOPLAM623.779 498.226Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER623.779 498.226UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Di 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar438.976 216.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 438.976 216.933Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.976 216.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.062.755 715.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.680.238 8.416.596Ödenmiş Sermaye30 8.898.179 8.898.179Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Sermaye Avansı30 1.400.000 449.805Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.294 -62.753Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -127.294 -62.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -127.294 -62.753Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -868.635 -3.606.073Net Dönem Karı veya Zararı41 2.377.988