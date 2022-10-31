***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 14:49
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784
Transferler
30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -64.541 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.110.318 -370.833
Dönem Karı (Zararı)
2.377.988 1.593.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.377.988 1.593.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.816.310 -616.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.215 27.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169.200 67.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.200 67.963
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-323.400 -422.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -323.400 -422.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.631.986 -261.471
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.631.986 -261.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-60.339 -29.188
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.995.396 -1.769.681
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -2.518.714 -1.780.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.959 33.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-426.242 -241.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47 -64.717 275.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-97.444 -56.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.349 -3.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.349 -3.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 131.206 91.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.343 -832
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27 26.343 -832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -58.177 -52.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 10.568 -25.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-68.745 -26.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29,38 -2.433.718 -792.892
Alınan Faiz
29, 38 323.400 422.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.675 -9.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.675 -9.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -60.675 -9.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
962.896 15.287
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.701 15.287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12.701 15.287
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
950.195 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.208.097 -365.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.208.097 -365.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47 4.579.041 3.551.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.370.944 3.186.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 3.371.433 4.590.097
Finansal Yatırımlar
47 7.742.180 3.591.480
Ticari Alacaklar
1.197.548 706.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.056.094 629.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.454 76.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
46 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
171.537 74.093
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 60.369 42.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 111.168 31.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
12.505.698 8.985.259
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.505.698 8.985.259
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 80.929 96.919
Mobilya ve Demirbaşlar
80.929 96.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.832 382
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 46.832 382
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 109.534 49.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.295 146.496
TOPLAM VARLIKLAR
12.742.993 9.131.755
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 26.509 13.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.509 13.808
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.509 13.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
21.150 8.801
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.150 8.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 103.298 58.146
Diğer Borçlar
26.343 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 26.343 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 lar)
12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 347.724 353.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.619 24.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 57.619 24.408
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 41.136 39.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.136 39.731
ARA TOPLAM
623.779 498.226
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.779 498.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Di 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
438.976 216.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 438.976 216.933
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.976 216.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.755 715.159
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.680.238 8.416.596
Ödenmiş Sermaye
30 8.898.179 8.898.179
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 1.400.000 449.805
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.294 -62.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -127.294 -62.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -127.294 -62.753
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -868.635 -3.606.073
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.377.988