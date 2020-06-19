***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
19.06.2020 15:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
14 numaralı Dipnot
Değişikliğin Nedeni
ortaklık yapısının güncel hali düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketin ortaklık yapısının sehven hatalı olarka Finansla Rapor 14 numaralı dippnoda düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852021
BIST
16:12113.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.369,90
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
16:126,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8341
16:127,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
16:12381,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,00
|Açılış
|: 381,87
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.055.810
|% 9,92
|
|ULAS
|3,71
|7.738.200
|% 8,48
|
|TCELL
|17,33
|1.745.875.519
|% 6,78
|
|AKSGY
|3,98
|45.896.514
|% 6,70
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|SANEL
|5,22
|27.231.094
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.192.243
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.416.487
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,08
|2.540.111.573
|% 1,32
|
|ASELS
|33,58
|1.869.801.373
|% 3,01
|
|TCELL
|17,33
|1.745.875.519
|% 6,78
|
|TSPOR
|7,86
|726.493.196
|% -2,36
|
|GARAN
|8,19
|719.362.075
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,08
|2.540.111.573
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,87
|363.525.606
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|197.986.662
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|251.112.048
|% 0,51
|
|PETKM
|4,11
|513.373.992
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5089
|% -0,30
|
|Frank
|7,1796
|7,2228
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8188
|1,8280
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|10,52
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|10,00
|
|Tam
|2.548
|2.560
|8,30
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,00
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,65
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|0,84
|
Seans Raporu
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