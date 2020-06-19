***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar14 numaralı DipnotDeğişikliğin Nedeniortaklık yapısının güncel hali düzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarŞirketin ortaklık yapısının sehven hatalı olarka Finansla Rapor 14 numaralı dippnoda düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852021BIST