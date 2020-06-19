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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

19.06.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
14 numaralı Dipnot
Değişikliğin Nedeni
ortaklık yapısının güncel hali düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketin ortaklık yapısının sehven hatalı olarka Finansla Rapor 14 numaralı dippnoda düzeltilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852021


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 5,76 39.055.810 % 9,92  
ULAS 3,71 7.738.200 % 8,48  
TCELL 17,33 1.745.875.519 % 6,78  
AKSGY 3,98 45.896.514 % 6,70  
MERIT 21,70 49.591 % 6,16  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4665 8,5089 % -0,30  
Frank 7,1796 7,2228 % 0,02  
Riyal 1,8188 1,8280 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 10,52  
Altın Gr. 382 382 1,95  
Cumhuriyet 2.483 2.496 10,00  
Tam 2.548 2.560 8,30  
Yarım 1.242 1.252 5,00  
Çeyrek 623 627 2,50  
Gümüş.Ons 17,60 17,65 0,25  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
B. Petrol 42,35 42,35 0,84  
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