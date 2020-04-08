***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------AçıklamaTLH 31.03.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.192,5 % 0,06Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.942,62 % 0,09Fon Yönetim Ücreti37.210,53 % 0,69Hisse Senedi Komisyonu1.475,03 % 0,03Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.155,18 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.483,2 % 0,05TOPLAM GİDERLER50.727,16 % 0,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.423.161,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836607BIST