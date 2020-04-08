***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------AçıklamaIYB 31.03.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.191,18 % 0,04Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.394,85 % 0,03Fon Yönetim Ücreti31.848,02 % 0,4Hisse Senedi Komisyonu1.018,93 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu175,37 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo Komisyonu268,1 % 0Borsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.775,43 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.969,68 % 0,04TOPLAM GİDERLER43.641,56 % 0,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.990.367,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836609BIST