***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------AçıklamaTLE 31.03.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.418,65 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.097,21 % 0,04Fon Yönetim Ücreti297.411,46 % 0,49Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu91,67 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar68.757,7 % 0,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.266,94 % 0,02TOPLAM GİDERLER402.983,63 % 0,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.175.020,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836610BIST