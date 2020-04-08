***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------AçıklamaTPV 31.03.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.290,5 % 0,06Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.352,24 % 0,05Fon Yönetim Ücreti33.762,63 % 0,65Hisse Senedi Komisyonu4.163,35 % 0,08Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.529,23 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu273 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu528,93 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu130,57 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.210,02 % 0,06TOPLAM GİDERLER50.508,87 % 0,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.170.123,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836621BIST