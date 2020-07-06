***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IYB Fon 30.06.2020 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,05
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.466,18 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
4.584,34 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
60.615,6 % 0,8
Hisse Senedi Komisyonu
2.178,06 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
198,8 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5,84 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9,31 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
4.556,67 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.949,73 % 0,1
TOPLAM GİDERLER
90.162,23 % 1,18
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.603.941,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855110
BIST
16:44118.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.254,99
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.058
En Düşük
116.674
16:446,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:447,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:44394,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 394,20
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,37
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.137.840
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.804.016
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.890.224
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|992.611.138
|% 5,35
|
|ODAS
|2,82
|944.884.443
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,22
|845.676.150
|% 1,90
|
|SISE
|5,99
|728.987.606
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|608.069.648
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|608.069.648
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|944.884.443
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,07
|550.108.373
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,22
|845.676.150
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,71
|359.724.025
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6068
|% 0,31
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,96
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.569
|15,10
|
|Tam
|2.625
|2.636
|15,60
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,23
|
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