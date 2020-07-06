***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------AçıklamaIYB Fon 30.06.2020 Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,05Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.466,18 % 0,07Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.584,34 % 0,06Fon Yönetim Ücreti60.615,6 % 0,8Hisse Senedi Komisyonu2.178,06 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu198,8 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,84 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu9,31 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu4.556,67 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.949,73 % 0,1TOPLAM GİDERLER90.162,23 % 1,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.603.941,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855110BIST