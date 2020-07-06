***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------AçıklamaTLH 30.06.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,03Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.467,5 % 0,07Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.302,85 % 0,18Fon Yönetim Ücreti102.789,53 % 1,37Hisse Senedi Komisyonu4.271,15 % 0,06Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu18,6 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu3.704,38 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.365,92 % 0,1TOPLAM GİDERLER139.597,18 % 1,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.490.415,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855113BIST