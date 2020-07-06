***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TLH 30.06.2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,03
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.467,5 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
13.302,85 % 0,18
Fon Yönetim Ücreti
102.789,53 % 1,37
Hisse Senedi Komisyonu
4.271,15 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,6 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
3.704,38 % 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.365,92 % 0,1
TOPLAM GİDERLER
139.597,18 % 1,87
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.490.415,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855113
BIST
18:00118.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.755,40
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:006,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:007,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:00393,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,33
|Açılış
|: 393,47
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.232.571
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|719.702
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.435.113
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,80
|1.388.848.602
|% 5,83
|
|EKGYO
|2,14
|1.363.305.413
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|SISE
|6,00
|981.810.494
|% 4,53
|
|KRDMD
|3,23
|886.394.046
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,14
|1.363.305.413
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|654.807.329
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|503.730.293
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|565.272.784
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5579
|8,6008
|% 0,24
|
|Frank
|7,2727
|7,3166
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.568
|13,80
|
|Tam
|2.623
|2.635
|14,20
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|6,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,51
|