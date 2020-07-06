***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:50
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TLE 30.06.2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
11.331,65 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
64.370,01 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
636.240,71 % 0,97
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
91,55 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
50.849,4 % 0,08
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
53.591,4 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
820.315,62 % 1,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.434.682,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855116
BIST
16:58118.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.332,78
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:586,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:587,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:58393,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,68
|Açılış
|: 393,81
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.242.189
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.988.077
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.065.824.913
|% 6,12
|
|ODAS
|2,81
|972.860.666
|% 7,25
|
|KRDMD
|3,22
|850.145.008
|% 1,90
|
|SISE
|5,98
|731.705.132
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|622.524.395
|% 8,93
|
|ODAS
|2,81
|972.860.666
|% 7,25
|
|IHLGM
|1,83
|622.524.395
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,08
|579.402.664
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,22
|850.145.008
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,73
|374.879.647
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% 0,26
|
|Frank
|7,2783
|7,3221
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
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