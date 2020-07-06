***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------------AçıklamaTLE 30.06.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti11.331,65 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri64.370,01 % 0,1Fon Yönetim Ücreti636.240,71 % 0,97Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu91,55 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar50.849,4 % 0,08Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler53.591,4 % 0,08TOPLAM GİDERLER820.315,62 % 1,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.434.682,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855116BIST