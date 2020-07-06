***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------AçıklamaTPV 30.06.2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,07Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.565,5 % 0,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.668,4 % 0,08Fon Yönetim Ücreti72.133,83 % 1,3Hisse Senedi Komisyonu7.904,52 % 0,14Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu5.291,03 % 0,1Vadeli Ters Repo Komisyonu273 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.374,05 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu425,75 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.804,49 % 0,14TOPLAM GİDERLER110.038,27 % 1,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.544.918,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855119BIST