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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 16:50
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

TPV 30.06.2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,07
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.565,5 % 0,1
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
4.668,4 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
72.133,83 % 1,3
Hisse Senedi Komisyonu
7.904,52 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.291,03 % 0,1
Vadeli Ters Repo Komisyonu
273 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.374,05 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
425,75 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
7.804,49 % 0,14
TOPLAM GİDERLER
110.038,27 % 1,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.544.918,69



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855119


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.137.789 % 10,00  
PKENT 189,20 2.804.016 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.129.562 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.890.224 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5635 8,6064 % 0,30  
Frank 7,2826 7,3265 % 0,81  
Riyal 1,8244 1,8336 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 11,09  
Altın Gr. 394 394 1,69  
Cumhuriyet 2.552 2.571 16,60  
Tam 2.627 2.638 17,10  
Yarım 1.276 1.290 8,40  
Çeyrek 638 646 4,20  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 0,38  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,07  
B. Petrol 42,80 42,80 0,00  
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