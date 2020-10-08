***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------Açıklama01.01.2020-30/09/2020 Tarihli Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,05Sigorta Giderleri% 0Noter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.766,18 % 0,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7,3369 % 0,09Fon Yönetim Ücreti96.854,21 % 1,2Hisse Senedi Komisyonu3.275,52 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu211,56 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,84 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu9,31 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu6.713,44 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.832,06 % 0,13TOPLAM GİDERLER137.870,91 % 1,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.070.372,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879716BIST