***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,02
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
7.767,5 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
23.000,71 % 0,26
Fon Yönetim Ücreti
185.415,25 % 2,07
Hisse Senedi Komisyonu
8.964,5 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,6 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
7.438,89 % 0,08
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
10.135,28 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
245.686,08 % 2,74
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.974.769,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879717
BIST
16:311.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:317,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:319,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:31484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AVTUR
|3,08
|35.554.865
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.980.642
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.743.914
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|647.035
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.174.845
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.227.028
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|922.647.561
|% -2,26
|
|TUPRS
|81,80
|907.902.264
|% 1,93
|
|GARAN
|7,00
|602.360.665
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.838.079
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|235.909.422
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|292.632.643
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|197.794.706
|% 3,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9295
|7,9332
|% 0,65
|
|Euro
|9,3176
|9,3248
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,69
|
|Frank
|8,5996
|8,6514
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% 0,68
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|44,35
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,45
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|1,09
|