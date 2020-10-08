***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------Açıklama01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,02Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.767,5 % 0,09Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.000,71 % 0,26Fon Yönetim Ücreti185.415,25 % 2,07Hisse Senedi Komisyonu8.964,5 % 0,1Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu18,6 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu7.438,89 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.135,28 % 0,11TOPLAM GİDERLER245.686,08 % 2,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.974.769,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879717BIST