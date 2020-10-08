***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Açıklama01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti11.975,65 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri112.176,82 % 0,15Fon Yönetim Ücreti1.061.024,45 % 1,46Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu91,55 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar51.117,5 % 0,07Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler65.354,94 % 0,09TOPLAM GİDERLER1.305.581,81 % 1,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.482.436,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879718BIST