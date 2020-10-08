***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
11.975,65 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
112.176,82 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
1.061.024,45 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
91,55 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.117,5 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
65.354,94 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
1.305.581,81 % 1,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.482.436,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879718
BIST
16:331.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:337,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:339,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:33484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DYOBY
|13,20
|249.982.622
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.761.696
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|35.812.224
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|19.008.351
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|649.236
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.234.622
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.123.382.471
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|1.004.434.695
|% 0,60
|
|TUPRS
|82,00
|935.321.677
|% 2,18
|
|ASELS
|18,13
|925.122.745
|% -2,32
|
|GARAN
|7,00
|603.053.507
|% -0,14
|
|PETKM
|4,49
|1.123.382.471
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,14
|244.046.954
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|236.303.109
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,69
|295.896.540
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|198.147.538
|% 3,64
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9347
|% 0,67
|
|Euro
|9,3179
|9,3309
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2201
|10,2714
|% 0,64
|
|Frank
|8,5999
|8,6517
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% 0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|47,99
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|23,21
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,61
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,12
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|