***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,07
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
7.865,5 % 0,14
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
7.119,6 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
112.912,44 % 1,96
Hisse Senedi Komisyonu
14.945,82 % 0,26
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.467,03 % 0,11
Vadeli Ters Repo Komisyonu
399 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.327,37 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
903,44 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
10.213,23 % 0,18
TOPLAM GİDERLER
168.019,23 % 2,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.772.506,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879719
BIST
16:331.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:337,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:339,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:33484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:33
|UTPYA
|18,37
|10.746.357
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|35.796.057
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|648.136
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.192.042
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.627.721
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|923.366.070
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,95
|916.636.327
|% 2,12
|
|GARAN
|7,00
|602.704.066
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.990.551
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|236.154.934
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,69
|295.551.117
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|197.953.903
|% 3,64
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9347
|% 0,67
|
|Euro
|9,3179
|9,3309
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,69
|
|Frank
|8,5996
|8,6514
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% 0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,62
|
|Altın Gr.
|485
|485
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|47,86
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|23,15
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,57
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|1,07
|
Seans Raporu
16:33
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16:45FENER
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 5 kaybederek (% -0.33 ) 1, 049
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, AVOD, USAK, BEYAZ, UZERB, TACTR, IDGYO, VANGD, FORMT, KERVT
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16:42
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