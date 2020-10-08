***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,07Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.865,5 % 0,14Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.119,6 % 0,12Fon Yönetim Ücreti112.912,44 % 1,96Hisse Senedi Komisyonu14.945,82 % 0,26Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu6.467,03 % 0,11Vadeli Ters Repo Komisyonu399 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu2.327,37 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu903,44 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.213,23 % 0,18TOPLAM GİDERLER168.019,23 % 2,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.772.506,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879719BIST