***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Açıklama01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ IYB FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.066,18 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.956,94 % 0,12Fon Yönetim Ücreti146.028,4 % 1,6Hisse Senedi Komisyonu4.133,08 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu316,73 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,84 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,31 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu10.173,23 % 0,11Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.489,77 % 0,17TOPLAM GİDERLER202.313,88 % 2,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.109.204,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899782BIST