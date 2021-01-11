***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Açıklama01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ TLH FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.067,5 % 0,09Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.219,3 % 0,31Fon Yönetim Ücreti313.274,52 % 2,76Hisse Senedi Komisyonu16.288,85 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18,6 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu15.250,44 % 0,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.359,26 % 0,14TOPLAM GİDERLER409.691,92 % 3,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.352.016,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899801BIST