***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Açıklama01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ TLE FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.619,65 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.266,98 % 0,2Fon Yönetim Ücreti1.540.032,68 % 1,96Hisse Senedi Komisyonu312,43 % 0Tahvil Bono Komisyonu91,55 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar92.245,27 % 0,12Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.145,95 % 0,1TOPLAM GİDERLER1.880.555,41 % 2,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.760.118,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899818BIST