***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.10.2020
Açıklama
01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ TPV FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,07
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.165,5 % 0,17
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.471,87 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
152.169,12 % 2,61
Hisse Senedi Komisyonu
19.248,71 % 0,33
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.496,03 % 0,13
Vadeli Ters Repo Komisyonu
462 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.118,84 % 0,05
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
2.391,02 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.868,39 % 0,24
TOPLAM GİDERLER
223.525,38 % 3,83
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.827.299,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899876
BIST
15:471.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:477,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:479,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:47441,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 441,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FROTO
|148,50
|218.193.357
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.135.679
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.658.638.002
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|855.569.230
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,23
|785.963.901
|% 5,19
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|TSKB
|1,83
|231.696.838
|% -0,54
|
|ODAS
|3,97
|425.159.600
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,96
|303.762.258
|% 1,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4493
|% 1,03
|
|Euro
|9,0603
|9,0672
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,0044
|10,0545
|% 0,34
|
|Frank
|8,3239
|8,3740
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|