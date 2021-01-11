***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Açıklama01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ TPV FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,07Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.165,5 % 0,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.471,87 % 0,16Fon Yönetim Ücreti152.169,12 % 2,61Hisse Senedi Komisyonu19.248,71 % 0,33Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.496,03 % 0,13Vadeli Ters Repo Komisyonu462 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu3.118,84 % 0,05Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu2.391,02 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.868,39 % 0,24TOPLAM GİDERLER223.525,38 % 3,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.827.299,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899876BIST