***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 15:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama
31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.786,81 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
171.933,77 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
12.518,61 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
17.278,1 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.856,44 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
224.730,93 % 0,89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.336.482,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923805
BIST
15:001.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,74
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:008,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:009,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0617
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:00455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 456,07
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CEOEM
|6,60
|48.443.909
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.922.715
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.268
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.242.568
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.278.119
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|877.016.329
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|767.001.391
|% 1,65
|
|GARAN
|6,73
|613.406.698
|% -0,88
|
|THYAO
|12,81
|609.876.929
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,48
|603.721.277
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|877.016.329
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|273.506.221
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|109.666.837
|% 1,77
|
|TSKB
|1,37
|129.135.359
|% -0,72
|
|IHLAS
|0,69
|62.770.602
|% -2,82
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1782
|8,1845
|% 0,69
|
|Euro
|9,7249
|9,7322
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2596
|11,3161
|% 0,42
|
|Frank
|8,7661
|8,8189
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,46
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|7,84
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|3,79
|
|Çeyrek
|729
|746
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|