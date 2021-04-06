***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Açıklama31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.379 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.723,83 % 0,05Fon Yönetim Ücreti456.449,45 % 0,48Hisse Senedi Komisyonu0,08 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar368,91 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.213,31 % 0,02TOPLAM GİDERLER522.134,58 % 0,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.930.866,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923808BIST