***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Açıklama31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.979,05 % 0,04Fon Yönetim Ücreti30.219,12 % 0,64Hisse Senedi Komisyonu6.406,07 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.961 % 0,06Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu763,23 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu4.632 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.262,04 % 0,09TOPLAM GİDERLER53.579,71 % 1,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.713.847,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923809BIST