***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021AçıklamaAura Portföy Değişken Fon Haziran 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.698,84 % 0,06Fon Yönetim Ücreti147.864,62 % 0,96Hisse Senedi Komisyonu8.439,12 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu114,91 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu12.047,28 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.023,8 % 0,09TOPLAM GİDERLER199.680,47 % 1,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.478.539,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948419BIST