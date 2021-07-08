***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 11:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.04.2021
Açıklama
Aura Portföy Değişken Fon Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.698,84 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
147.864,62 % 0,96
Hisse Senedi Komisyonu
8.439,12 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
114,91 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
12.047,28 % 0,08
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.023,8 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
199.680,47 % 1,29
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.478.539,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948419
BIST
13:511.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:518,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6745
13:5110,2942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:51503,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 503,43
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,06
|18.735.214
|% 7,75
|
|SILVR
|6,00
|27.217.883
|% 6,38
|
|SANFM
|20,64
|10.426.171
|% 5,52
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|24.099.825
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.408.919
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,25
|7.489.411
|% -8,22
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|THYAO
|13,62
|401.338.586
|% -0,29
|
|GARAN
|8,51
|372.959.266
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|318.367.825
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,85
|148.706.214
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|137.433.675
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6734
|8,6758
|% -0,19
|
|Euro
|10,2905
|10,2942
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9448
|12,0047
|% -0,10
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3063
|2,3178
|% -0,24
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,08
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|