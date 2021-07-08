***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 11:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Açıklama
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.655,31 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
344.020,08 % 1,36
Hisse Senedi Komisyonu
24.323,78 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
22.185,17 % 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.430,43 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
437.805,67 % 1,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.207.702,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948420
BIST
13:511.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:518,6752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6741
13:5110,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:51503,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 503,43
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:49
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,06
|18.735.214
|% 7,75
|
|SILVR
|6,00
|27.217.883
|% 6,38
|
|SANFM
|20,64
|10.426.171
|% 5,52
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|24.099.825
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.408.919
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,25
|7.489.411
|% -8,22
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|THYAO
|13,62
|401.338.586
|% -0,29
|
|GARAN
|8,51
|372.959.266
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|318.367.825
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,85
|148.706.214
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|137.433.675
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6768
|8,6784
|% -0,16
|
|Euro
|10,2935
|10,3216
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9462
|12,0061
|% -0,09
|
|Frank
|9,4508
|9,5078
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% -0,23
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,24
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|