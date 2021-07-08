***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021AçıklamaAura Portföy Hisse Senedi Fonu Haziran 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.655,31 % 0,11Fon Yönetim Ücreti344.020,08 % 1,36Hisse Senedi Komisyonu24.323,78 % 0,1Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0Türev Araçlar Komisyonu22.185,17 % 0,09Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.430,43 % 0,05TOPLAM GİDERLER437.805,67 % 1,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.207.702,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948420BIST