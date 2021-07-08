***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 11:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.04.2021
Açıklama
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.379 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
93.496,51 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
985.731,38 % 0,97
Hisse Senedi Komisyonu
782,97 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.447,36 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
45.046,3 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.689,98 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.163.175,5 % 1,13
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.938.370,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948422
BIST
15:031.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:038,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:0310,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:03502,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,04
|Açılış
|: 502,00
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,01
|47.522.551
|% 6,94
|
|SILVR
|6,00
|33.437.209
|% 6,38
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.870.891
|% 5,65
|
|FADE
|17,47
|37.025.284
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.591.388
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.230.213
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|TUREX
|10,65
|110.951.666
|% -7,95
|
|KRDMD
|7,27
|519.297.085
|% 2,68
|
|THYAO
|13,70
|479.045.495
|% 0,29
|
|GARAN
|8,52
|452.726.323
|% -0,47
|
|EREGL
|18,02
|421.793.930
|% 2,62
|
|PETKM
|5,46
|384.646.470
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,10
|230.230.213
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|174.083.638
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|182.278.543
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,27
|519.297.085
|% 2,68
|
|PETKM
|5,46
|384.646.470
|% 2,25
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6724
|% -0,23
|
|Euro
|10,2867
|10,2922
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9443
|12,0042
|% -0,11
|
|Frank
|9,4341
|9,4910
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3043
|2,3158
|% -0,32
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.374
|-17,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-22,57
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-10,92
|
|Çeyrek
|801
|819
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
15:01
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15:13BTCIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 581 adet işlem
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15:12XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 6, 058.00 milyon TL de
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15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
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15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem