***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021AçıklamaAura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Haziran 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.379 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.496,51 % 0,09Fon Yönetim Ücreti985.731,38 % 0,97Hisse Senedi Komisyonu782,97 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.447,36 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar45.046,3 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.689,98 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.163.175,5 % 1,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.938.370,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948422BIST