***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021AçıklamaAura Portföy İkinci Değişken Fon Haziran 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,08Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.372,04 % 0,08Fon Yönetim Ücreti71.117,21 % 1,29Hisse Senedi Komisyonu12.482,01 % 0,23Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.140 % 0,13Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.538,73 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu7.670,7 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.964,57 % 0,14TOPLAM GİDERLER120.029,16 % 2,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.516.110,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948423BIST