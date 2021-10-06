***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2021 14:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Açıklama
Aura Portföy Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.829,54 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
334.241,37 % 1,62
Hisse Senedi Komisyonu
12.779,87 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
740,28 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
20.046,26 % 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.096,69 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
416.518,11 % 2,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.645.565,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967402
BIST
16:271.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:278,8694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2710,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:27500,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,62
|Açılış
|: 500,20
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YUNSA
|17,60
|26.675.860
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.103.948
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.259.816
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.129.704
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,10
|35.394.296
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,70
|35.746.369
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.883.165.383
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.035.469.608
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|756.189.017
|% 2,63
|
|EREGL
|16,76
|686.203.003
|% 3,78
|
|ASELS
|15,44
|651.104.223
|% 4,11
|
|PETKM
|6,21
|1.883.165.383
|% 1,80
|
|ODAS
|1,45
|161.760.073
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.035.469.608
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|124.375.023
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,35
|436.424.167
|% 3,93
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8661
|8,8694
|% -0,01
|
|Euro
|10,2712
|10,2752
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0318
|12,0921
|% 0,13
|
|Frank
|9,5370
|9,5944
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3595
|2,3714
|% 0,03
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,86
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.328
|-53,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|-14,84
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|-7,17
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,71
|80,71
|-0,37
|