***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021AçıklamaAura Portföy Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.829,54 % 0,09Fon Yönetim Ücreti334.241,37 % 1,62Hisse Senedi Komisyonu12.779,87 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu740,28 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu20.046,26 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.096,69 % 0,11TOPLAM GİDERLER416.518,11 % 2,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.645.565,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967402BIST