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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2021 14:33



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Açıklama

Aura Portföy Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.829,54 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
334.241,37 % 1,62
Hisse Senedi Komisyonu
12.779,87 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
740,28 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
20.046,26 % 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.096,69 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
416.518,11 % 2,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.645.565,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967402


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YUNSA 17,60 26.675.860 % 10,00  
OZBAL 16,61 44.778.080 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.028.339 % 10,00  
MERIT 17,42 5.284.146 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
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Dolar 8,8661 8,8694 % -0,01  
Euro 10,2712 10,2752 % 0,03  
Sterlin 12,0318 12,0921 % 0,13  
Frank 9,5370 9,5944 % 0,08  
Riyal 2,3595 2,3714 % 0,03  
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Altın Ons 1.755 1.755 -7,86  
Altın Gr. 500 500 -2,33  
Cumhuriyet 3.295 3.328 -53,00  
Tam 3.299 3.382 -14,84  
Yarım 1.595 1.636 -7,17  
Çeyrek 800 818 -3,59  
Gümüş.Ons 22,45 22,49 -0,16  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,05  
B. Petrol 80,71 80,71 -0,37  
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