***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2021 14:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Açıklama
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.544,44 % 0,17
Fon Yönetim Ücreti
552.050,74 % 2,06
Hisse Senedi Komisyonu
30.358,63 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
32.744,1 % 0,12
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.010,1 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
687.191,11 % 2,56
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.819.118,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967410
BIST
16:501.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,74
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:508,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:5010,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:50501,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:50
|YUNSA
|17,60
|26.955.858
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.809.673
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.169.541
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.728.787
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.090.232
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.995.801
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.072.542
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|783.838.642
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|721.078.495
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|678.623.233
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.333.188
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|184.879.833
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|456.726.149
|% 4,26
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8775
|8,8799
|% 0,11
|
|Euro
|10,2834
|10,2865
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04NUGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 361 adet işlem
-
17:02YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 407 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 11, 914.00 milyon TL de
-
17:01VAKKO
Yüzde 7.77 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 124, 187 adet işlem
-
17:00VAKKO
Yüzde 8.22 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 099, 377 adet işlem