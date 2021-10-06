***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2021 14:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Açıklama
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.379 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
176.048,08 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
1.559.318,19 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
1.375,23 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.447,36 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
53.229,08 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.343,82 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
1.848.742,76 % 1,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
106.912.846,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967437
BIST
17:071.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
17:078,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:0710,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:07502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 502,98
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:07
|OZBAL
|16,61
|44.944.695
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.055.791
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.679.386
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.182.485
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.988.407
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.204.570
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.660.162
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.120.901
|% -9,57
|
|PETKM
|6,24
|1.965.796.518
|% 2,30
|
|GARAN
|9,35
|1.205.646.318
|% 1,41
|
|THYAO
|14,06
|808.245.577
|% 2,55
|
|EREGL
|16,87
|739.719.982
|% 4,46
|
|TUPRS
|122,90
|706.843.795
|% 3,28
|
|PETKM
|6,24
|1.965.796.518
|% 2,30
|
|GARAN
|9,35
|1.205.646.318
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|163.028.054
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,38
|189.112.435
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,39
|468.123.984
|% 4,58
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8791
|8,8822
|% 0,13
|
|Euro
|10,2860
|10,2901
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0512
|12,1116
|% 0,29
|
|Frank
|9,5473
|9,6048
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3603
|2,3721
|% 0,06
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.333
|-48,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|-9,35
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|-4,52
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-0,58
|