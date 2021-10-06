***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2021 14:57
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Açıklama
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.492,41 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
112.750,84 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
19.549,46 % 0,34
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.660 % 0,17
Vadeli Ters Repo Komisyonu
672 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.538,49 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
12.293,51 % 0,21
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.254,53 % 0,19
TOPLAM GİDERLER
183.995,34 % 3,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.798.208,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967442
BIST
16:231.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:238,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2310,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:23500,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 500,49
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YUNSA
|17,60
|26.444.913
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.103.769
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.065.898
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.940.843
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,06
|35.141.043
|% -9,83
|
|DZGYO
|1,70
|35.698.800
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.878.922.224
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.009.928.555
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|755.751.911
|% 2,63
|
|EREGL
|16,77
|685.765.084
|% 3,84
|
|ASELS
|15,41
|648.484.733
|% 3,91
|
|PETKM
|6,19
|1.878.922.224
|% 1,48
|
|ODAS
|1,45
|159.499.706
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.009.928.555
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|124.350.641
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.364.889
|% 3,93
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8698
|8,8728
|% 0,03
|
|Euro
|10,2718
|10,2785
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0254
|12,0857
|% 0,08
|
|Frank
|9,5330
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3593
|2,3711
|% 0,02
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-8,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-17,19
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-8,31
|
|Çeyrek
|799
|818
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|-0,25
|