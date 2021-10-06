***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021AçıklamaAura Portföy İkinci Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,08Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.492,41 % 0,13Fon Yönetim Ücreti112.750,84 % 1,94Hisse Senedi Komisyonu19.549,46 % 0,34Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.660 % 0,17Vadeli Ters Repo Komisyonu672 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu2.538,49 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu12.293,51 % 0,21Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.254,53 % 0,19TOPLAM GİDERLER183.995,34 % 3,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.798.208,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967442BIST