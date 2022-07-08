***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAura Portföy Bodrum Serbest Fon 30.06.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.276,86 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri755,45 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.739,31 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.175,27 % 0,01Fon Yönetim Ücreti32.743,99 % 0,07Hisse Senedi Komisyonu3.906,52 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.587 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu8.960,16 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.343,8 % 0,01TOPLAM GİDERLER103.488,36 % 0,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.797.016,75 % 0,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044450BIST