***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamaAura Portföy Değişken Fon 30.06.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.513,36 % 0,07Fon Yönetim Ücreti232.426,78 % 1,19Hisse Senedi Komisyonu2.192,87 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu1.304,2 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,9 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu44.120,09 % 0,23Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.606,85 % 0,1TOPLAM GİDERLER324.892,67 % 1,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.530.314,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044531BIST