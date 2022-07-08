***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamaAura Portföy Hisse Senedi Fonu 30.06.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.617,34 % 0,13Fon Yönetim Ücreti448.449,09 % 1,36Hisse Senedi Komisyonu29.785,11 % 0,09Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,9 % 0Türev Araçlar Komisyonu44.931,81 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.490,06 % 0,06TOPLAM GİDERLER593.368,12 % 1,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.859.673,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044548BIST