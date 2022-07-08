***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamaAura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 30.06.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.270,23 % 0,11Fon Yönetim Ücreti1.414.625,09 % 0,97Hisse Senedi Komisyonu2.926,91 % 0Tahvil Bono Komisyonu94,37 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar70.527,72 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.265,12 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.685.402,06 % 1,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.291.917,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044552BIST