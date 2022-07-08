***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamaAura Portföy İkinci Değişken Fon 30.06.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,11Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.561,04 % 0,26Fon Yönetim Ücreti87.476,72 % 1,29Hisse Senedi Komisyonu20.904,23 % 0,31Tahvil Bono Komisyonu53,76 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.528,8 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.858,32 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,9 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu4.329,79 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.682,67 % 0,16TOPLAM GİDERLER158.123,85 % 2,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.785.011,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044560BIST