***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2022AçıklamaAura Portföy Değişken Fon 30.09.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.275 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.485,57 % 0,11Fon Yönetim Ücreti376.085,28 % 1,81Hisse Senedi Komisyonu4.883,58 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu1.545,67 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.346,5 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu73.370,12 % 0,35Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.455,7 % 0,14TOPLAM GİDERLER529.715,04 % 2,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.799.648,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068821BIST