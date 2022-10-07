***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2022AçıklamaAura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 30.09.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.275 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri233.088,69 % 0,16Fon Yönetim Ücreti2.156.394,92 % 1,47Hisse Senedi Komisyonu9.911,61 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu149,73 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar70.959,52 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu11.114,22 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.217,06 % 0,03TOPLAM GİDERLER2.542.378,37 % 1,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.775.370,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068824BIST