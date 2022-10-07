***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2022AçıklamaAura Portföy İkinci Değişken Fon 30.09.2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,1Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.275 % 0,18Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.059,54 % 0,38Fon Yönetim Ücreti143.441,83 % 1,96Hisse Senedi Komisyonu27.561,65 % 0,38Tahvil Bono Komisyonu78,35 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.227,72 % 0,06Vadeli Ters Repo Komisyonu147 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.315,64 % 0,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.346,5 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu6.993,3 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.669,15 % 0,21TOPLAM GİDERLER253.383,3 % 3,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.322.843,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068825BIST