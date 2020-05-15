***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.05.2020 13:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 26.10.2015 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BŞK.YRD. 20 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
ERHAN DEMİR GÜL 12.05.2020 2015-İŞ YATIRIM_2018 OSMANLI YATIRIM_2019 TACİRLER YATIRIM_ YATIRIM UZMANI PORTFÖY YÖENTİCİSİ 15 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845349
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,78
|Açılış
|: 383,18
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3593
|8,4013
|% 0,34
|
|Frank
|7,0554
|7,0979
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-10,47
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.505
|-14,30
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-14,70
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,20
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,28
|35,28
|2,78
|
Seans Raporu
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