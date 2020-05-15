***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL ERDEM 21.09.2017 013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 2008-2011 STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- GENEL MÜDÜR VE YK ÜYESİ 21 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAYSUN ELÇİ 06.10.2017 2017-AURA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ ,2016-2017 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -PORTFÖY YÖNETİMİ , 2015-2016 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -PORTFÖY YÖNETİCİSİ , 2013-2015 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - DİREKTÖR - KURUCU ORTAK 26 SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845352BIST