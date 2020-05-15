***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.05.2020 14:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi 02129091270 erhan.gul@auraportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845364
BIST
14:561.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:567,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0653
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:568,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0787
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7171
En Düşük
8,6034
14:56457,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,42
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:56
|BERA
|8,47
|30.912.497
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.805
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.435
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.527.498
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,50
|2.604.095.877
|% 6,38
|
|TUPRS
|87,95
|2.094.013.040
|% 2,33
|
|GARAN
|7,16
|694.060.243
|% -1,65
|
|RTALB
|59,45
|607.634.699
|% 2,15
|
|TCELL
|15,32
|491.111.886
|% 0,46
|
|PETKM
|4,50
|2.604.095.877
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,03
|396.769.806
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,84
|441.091.987
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,00
|428.854.245
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,14
|218.569.053
|% -1,83
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3494
|7,3524
|% 0,88
|
|Euro
|8,7045
|8,7131
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,6242
|9,6725
|% 1,03
|
|Frank
|8,0358
|8,0842
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9527
|1,9625
|% 0,71
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|11,16
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-64,96
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,42
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,71
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 94 kaybederek (% -0.86 ) 1, 268
-
15:08XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 14, 397.00 milyon TL de
-
15:08DAGI
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 661 adet işlem
-
15:06ULUUN
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 444, 505 adet işlem
-
15:05DZGYO
Yüzde -58.13 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 050 adet işlem