***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.08.2020 12:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00438 1,60000 0,00438 1,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870305
BIST
14:011.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:017,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0627
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3516
En Düşük
7,2632
14:018,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7066
En Düşük
8,6034
14:01454,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,68
|Açılış
|: 454,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.352.607
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.344.995
|% 9,76
|
|MZHLD
|17,35
|595.568
|% 9,53
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,41
|2.153.778.523
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,55
|1.754.525.602
|% 1,86
|
|RTALB
|59,15
|508.201.174
|% 1,63
|
|TCELL
|15,38
|417.712.383
|% 0,85
|
|GARAN
|7,22
|389.359.052
|% -0,82
|
|PETKM
|4,41
|2.153.778.523
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,04
|302.505.385
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,81
|357.744.353
|% 6,04
|
|KRDMD
|3,00
|375.454.959
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,17
|178.199.957
|% -0,46
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3476
|7,3513
|% 0,86
|
|Euro
|8,6995
|8,7063
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,5502
|9,5981
|% 0,25
|
|Frank
|7,9735
|8,0216
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9394
|1,9491
|% 0,02
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,08
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|-87,93
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-42,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|