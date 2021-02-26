***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 10:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 26.10.2015 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BŞK.YRD. 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
ERHAN DEMİR GÜL 12.05.2020 2015-İŞ YATIRIM_2018 OSMANLI YATIRIM_2019 TACİRLER YATIRIM_ YATIRIM UZMANI PORTFÖY YÖENTİCİSİ 15 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913232
BIST
12:111.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,97
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:117,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:118,9018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0546
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:11416,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,45
|Açılış
|: 416,09
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:11
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,26
|838.585.748
|% -0,97
|
|KOZAL
|128,50
|737.416.493
|% 0,23
|
|GARAN
|8,89
|555.638.750
|% -2,09
|
|SASA
|41,16
|478.463.372
|% -1,29
|
|PETKM
|5,19
|460.998.450
|% -1,70
|
|TSKB
|1,70
|253.752.352
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,24
|270.311.966
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,33
|121.774.429
|% -2,21
|
|PETKM
|5,19
|460.998.450
|% -1,70
|
|KARSN
|4,13
|334.803.363
|% -2,36
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3233
|7,3283
|% -0,33
|
|Euro
|8,8942
|8,9018
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1708
|10,2218
|% -0,95
|
|Frank
|8,0665
|8,1151
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% -0,41
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,16
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|11,28
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|5,45
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,81
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:20TKFEN
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 009, 652 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 21 kaybederek (% -0.97 ) 1, 559
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, EKGYO
-
12:17TDGYO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 037 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 273.00 milyon TL de