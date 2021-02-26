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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.02.2021 10:38



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 18.11.2015 2013-DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. GENEL MÜDÜR-YK.BŞK.YRD. 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
ERHAN DEMİR GÜL 12.05.2020 2015_İŞ YATIRIM_2018 OSMANLI YATIRIM_2019 TACİRLER YATIRIM_YATIRIM UZMANI PORTÖFY YÖNETİCİSİ 15 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913235


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CASA 236,80 3.807.744 % 9,99  
MZHLD 43,98 851.805 % 9,95  
UMPAS 1,85 33.713 % 9,47  
BALAT 11,19 1.161.399 % 8,75  
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Riyal 1,9461 1,9559 % -0,44  
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12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -2,16  
Altın Gr. 416 416 -2,63  
Cumhuriyet 2.770 2.812 10,00  
Tam 2.755 2.826 11,28  
Yarım 1.331 1.367 5,45  
Çeyrek 668 683 2,73  
Gümüş.Ons 26,92 26,95 -0,42  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,10  
B. Petrol 65,31 65,31 -0,81  
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