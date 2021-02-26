***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 10:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 21.09.2017 013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 2008-2011 STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- GENEL MÜDÜR VE YK ÜYESİ 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
AYSUN ELÇİ 06.10.2017 2017-AURA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ ,2016-2017 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -PORTFÖY YÖNETİMİ , 2015-2016 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -PORTFÖY YÖNETİCİSİ , 2013-2015 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - DİREKTÖR - KURUCU ORTAK 26 SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913237
BIST
12:091.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,95
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:097,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:098,9104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:09416,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,05
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,27
|831.257.401
|% -0,90
|
|KOZAL
|128,80
|683.875.992
|% 0,47
|
|GARAN
|8,89
|542.394.052
|% -2,09
|
|SASA
|41,12
|470.532.085
|% -1,39
|
|PETKM
|5,18
|447.843.311
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|253.451.161
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|249.699.661
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,33
|120.524.272
|% -2,21
|
|PETKM
|5,18
|447.843.311
|% -1,89
|
|KARSN
|4,10
|316.761.200
|% -3,07
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3386
|% -0,19
|
|Euro
|8,8993
|8,9104
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,1715
|10,2225
|% -0,95
|
|Frank
|8,0646
|8,1132
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9465
|1,9563
|% -0,42
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-1,52
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|-0,65
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:20TKFEN
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 009, 652 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 21 kaybederek (% -0.97 ) 1, 559
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, EKGYO
-
12:17TDGYO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 037 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 273.00 milyon TL de