***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 10:45
16.08.2019 Aura Portföy-Genel Müdür 25 Düzey 3Lisansı-Türev Araçlar
Erhan Demir Gül 12.05.2020 2015 İş Yatırım_2018 Osmanlı Yatırım_2019 Tacirler Yatırım-Yatırım Uzmanlığı PortföyYöneticiliği 15 Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913238
BIST
12:021.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:027,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:028,8987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0577
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:02416,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,50
|Açılış
|: 416,04
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler11:59
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,29
|807.044.446
|% -0,75
|
|KOZAL
|127,60
|646.939.882
|% -0,47
|
|GARAN
|8,92
|528.959.671
|% -1,76
|
|SASA
|41,48
|463.382.986
|% -0,53
|
|PETKM
|5,20
|415.287.653
|% -1,52
|
|TSKB
|1,70
|253.284.169
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|248.809.503
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,32
|119.877.172
|% -2,94
|
|PETKM
|5,20
|415.287.653
|% -1,52
|
|KARSN
|4,03
|279.868.268
|% -4,73
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3205
|7,3269
|% -0,35
|
|Euro
|8,8936
|8,8991
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1725
|10,2235
|% -0,94
|
|Frank
|8,0549
|8,1035
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% -0,51
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-0,74
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|11,28
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|5,45
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,99
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|-0,75
|